Cemre Çarşısı’nın kapıları iyiliğe açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl 'İyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma' temasıyla organize ettiği Galataport'ta düzenlenen 4. Cemre Çarşısı'nın açılışına katıldı. TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen'in ev sahipliğindeki çarşının açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile eşi Özlem Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eşi Nuran Fidan, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOGEM-DER Denetim Kurulu üyesi Meltem Demirören, bazı belediye başkanları, hayır çarşısının sponsorları, iş insanları, yapımcılar, yönetmenler, şefler, sinema ve dizi sanatçıları, şarkıcılar, ekran yüzleri, gazeteciler, modacılar ve sosyal medya içerik üreticisi de katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 'Anadoludakiler' sergisini de yerinde inceledi. Açılış töreni konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

'ANADOLUDAKİLER' İYİLİĞE KATKI SUNUYOR, İYİLİĞE VESİLE OLUYOR’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz, TOGEM-DER öncülüğünde hayata geçen Cemre Çarşısı'nda olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Malumunuz Bakanlık olarak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Anadoludakiler' projesini hayata geçiriyoruz. Anadoludakilerin birikimini, becerisini, tüm kültürel zenginliğini aslında yarınlara taşımak için büyük bir gayret içindeyiz. Geçtiğimiz dönemlerde 'Anadoludakiler' sergilerini dünyanın dört bir yanında açtık. New York'ta Türkevi'nde yine Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladık ve Anadolu'nun zenginlikleriyle onları buluşturduk. Bugün de Anadoludakiler aslında iyiliğe katkı sunuyor, iyiliğe vesile oluyor. Anadolu'nun dört bir yanından muhteşem sanat ve zanaat ürünlerini burada İstanbul'da dünyayla buluşturuyor ve böylelikle aslında hayırlı ve iyilik dolu çalışmalara katkı sunmaya gayret ediyoruz. Biz de bu işin bir parçası olmaktan, bu sürece TOGEM-DER öncülüğünde hayata geçen bu sürece katkı sunuyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

‘MERHAMETİN BİZDE UZUN BİR TARİHİ VE GELENEĞİ VARDIR’

Cemre Çarşısı'nın açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, "Bu yıl 4'üncüsü tertip edilen Cemre Çarşısı vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cemre Çarşısı, iyiliğin cemre olup hayatın manevi toprağına düştüğü, gerçekten çok hayırlı bir platform oldu. Dünyanın merhamet damarlarının kuruduğu bu çağda, vicdanlara bahar gelmesine ziyadesiyle ihtiyacımız var. Kötülüğün sıradanlaşmasına verilecek en güçlü cevap, hayır hasenatın çoğalmasıdır. Sezai Karakoç’un güzel ifadesiyle; 'Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz.' İşte o zaman iyilik, hayatı güzelleştirip anlam katmanın simyası olur. Eğer arkamızda bir ayak izi bırakacaksak, bu iz; insanlık için atılmış adımlardan arda kalan, kalbe dokunan izler olmalıdır. Çok şükür bizim topraklarımız böyle izlerle dopdolu. Nitekim bizler hayatın anlamını ve varlık sebebimizi; iyilik yapmak için vesileler aramada, ailemize, komşularımıza, dostlarımıza ve tüm canlılara el uzatmakta buluyoruz. Malumunuz, merhametin bizde uzun bir tarihi ve geleneği vardır. Düşünün ki Osmanlı’da kurulan vakıf sayısı 26 bini geçmiştir. Bu alelade bir rakam değil; ecdadımızın kurduğu medeniyetin nasıl da insan odaklı olduğunun en önemli göstergesidir. Vakıfların mahiyetine baktığımızda, insanla beraber içine doğayı da alan bütüncül bir medeniyet tasavvuru görüyoruz. Dayanışmanın toplumsal yaşamın bel kemiği olduğunu ve iyiliğin gündelik bir yaşam pratiği haline geldiğini anlıyoruz. Ne mutlu ki bu ruh, bugün de Cemre Çarşısı’ndan yükseliyor" ifadelerini kullandı.

‘AİLE MESELESİNİ KÜRESEL GÜNDEME TAŞIYAN VE FARKINDALIK OLUŞTURAN BİR ÜLKEYİZ’

Erdoğan, "Cemre Çarşısı'nın bu seneki teması olan 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik', aslında bize çözümün ne kadar yakınımızda, tabiri caizse elimizin tam altında olduğunu söylüyor. Zira aile, insanlığın karşı karşıya olduğu pek çok sorunun çözüm merkezidir. Çünkü eğitimden değer aktarımına kadar hayatın tüm süreçleri aile çatısı altında şekillenir. Çocukdaki cevheri işleyen, davranış kalıplarını oluşturan, benlik duygusunu inşa eden ailedir. İnsanlığı sevgiyle bağlı, doğayla bağ kuran ve israfın karşısında bilinçle duran nesiller, ancak anne-babanın verebileceği bir vicdan eğitimiyle yetişir. Nitekim bugün küresel bir harekete dönüşen 'Sıfır Atık' projemizin en güçlü taşıyıcısı yine aileler olmuştur. Çünkü bir çocuğun geri dönüşümü, emeğe saygıyı ve nimetin kıymetini en etkili şekilde öğrendiği yer okuldan önce aile ocağıdır. Buradan hareketle sürdürülebilir bir gelecekle özü, dokusu ve ruhu korunmuş aile kurumu arasında doğrudan bir ilişki olduğu açıktır. Ancak sizlerin de bildiği gibi, modern dünyada aile bağlarının zayıfladığı ve aile kurumunu zedeleyen birçok risk olduğu da bir gerçektir. Bu sebeple geçtiğimiz seneyi ülkemizde 'Aile Yılı', 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan ettik. Bu girişimler önemli bir toplumsal diyalog kanalının açılmasına vesile oldu. Türkiye olarak aile meselesini küresel gündeme de taşıyan ve farkındalık oluşturan bir ülkeyiz. Fakat bu hepimizin ortak gayreti olmalı. Hepimiz kendimizi bu mücadelenin en önemli paydaşı olarak görmeliyiz" diye konuştu.

'KADIN GİRİŞİMCİLER KENDİ ÜRÜNLERİNİ BURADA SERGİLEME İMKANI BULUYORLAR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "TOGEMDER'in destekleriyle ve Onur Hanımefendi'nin vizyonuyla hayata geçen, sıfır atık odaklı ve hem dayanışmayı, birlikte üretmeyi ve kurumsal hayırseverliğin en güzel örneklerinden bir tanesi. Kadın girişimciler kendi ürünlerini burada sergileme imkanı buluyorlar ve buradan satılan her ürün bir hayıra vesile olacak. Ben bu kapsamda gerçekten herkesi buraya davet etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl da birincisi düzenlenmişti, bu sene herkes gerçekten daha muazzam, her stant birbirinden güzel ve şık. Sizleri de davet ediyorum gerçekten hayırseverliği ve kurumsal hayırseverliği de yaygınlaştırmak adına bu kıymetli adımlarda paylaşılmaya ve daha fazla kişilere ulaşmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

‘İYİLİĞİ PAYLAŞMAK İÇİN BİR ARADAYIZ’

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "TOGEM-DER olarak bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Cemre Çarşısı'nın açılışında sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cemre, bildiğiniz gibi toprağa, suya ve havaya düşerek doğayı uyandıran bir müjdedir. Biz de bu müjdeden ilhamla Cemre Çarşısı'nı iyiliğin, dayanışmanın ve sürdürülebilirliğin kalplere düşmesi için bir vesile olarak görüyoruz. Bu yıl Cemre Çarşısı'nın sembolü olarak seçtiğimiz sümbül; kökleriyle geçmişe bağlı olan, her yıl yeniden filizlenen ve çevresine güzellik yayan bir çiçek. Tıpkı iyilik gibi; kök saldıkça büyüyen, paylaşıldıkça çoğalan bir değer. Bugün burada iyiliği paylaşmak, bu iyilik hareketini birlikte büyütmek için bir aradayız" dedi.

‘ALINACAK, MANEVİYATI OLAN ESERLER VAR BURADA’

Yapımcı Acun Ilıcalı, "Öncelikle alışveriş yapmak istiyorum tabii ki. Hazırım. Daha öncede katıldım çok da güzel gerçekten. Alınacak, maneviyatı olan eserler var burada. Onun dışında tabii ki Emine Hanım’ın bu önderliğinde yapılan bu organizasyonlar bence ülkemiz için umut veren, bizi sıcaklaştıran, iyimser olmamızı sağlayan çok güzel şeyler. Etrafıma bakıyorum, çok güzel insanlar bir arada. Organizasyon çok güzel. Böyle şeylere vakit ayırmak, gönül vermek, kalpten gönül vermek çok kolay işler değil. Emine Hanım’ı hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Onun dışında da burada olduğumuz için çok mutluyuz tabii ki. Elimden ne geliyorsa ben de yapacağım" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN, MUTFAK ATÖLYESİNDE ŞEF CLAUDİO CHİNALİ İLE BİRLİKTE PEYNİRLİ MAKARNA YAPTI

Törenin ardından çarşıyı gezen Emine Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet ederek, geliri derneğin sosyal yardım faaliyetleri ve projelerinde kullanılacak ürünlerden alışveriş yaptı. Erdoğan, tekstilden ev aksesuarına, gıdadan el sanatlarına kadar 80'i aşkın markanın stant kurduğu çarşıda, firmaların sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini önceleyen çalışmalarını inceledi. Tüm stantları ziyaretinin ardından çarşıdaki workshop atölyelerine katılan Erdoğan, mutfak atölyesine geçerek Şef Claudio Chinali ile birlikte peynirli makarna yaptı. İtalya'da artan makarnanın değerlendirilmesiyle ortaya çıkan ve sıfır atık mutfağı anlayışına dayanan yemekte beyaz makarna, çökelek peyniri ve maydanoz kullanıldı.

Emine Erdoğan daha sonra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye'nin kültürel, coğrafi ve yerel zenginliklerini koruyarak dünyaya tanıtmayı, yerel üreticiyi desteklemeyi ve Anadolu'nun bereketini dijital platformlara taşıyarak ekonomik kalkınmayı hedefleyen seferberlik projesi ‘Anadoludakiler’ standını ziyaret etti.