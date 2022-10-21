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Cemal Enginyurt hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında “kasten yaralama”, “alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığın'a gönderdi

21.10.2022 - 20:37 | | DHA
Cemal Enginyurt hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Cemal Enginyurt hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

NE OLMUŞTU?
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürümüştü ve yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verilmişti. Tartışma devam ederken, Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüpheli Emrah Topal, Şimşek'i darbetmiş ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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