Cem Karakeçili İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
26.02.2024 - 11:25 |
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
"HER VEDA ZORDUR"
Karakeçili paylaşımında "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.