MÃ¼nevver Karabulut, henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±ndayken, 3 Mart 2009'da, Cem GaripoÄŸlu tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Karabulut'un cesedi parÃ§alara ayrÄ±lmÄ±ÅŸ halde, bir bavul ve gitar Ã§antasÄ± iÃ§inde Etiler'deki Ã§Ã¶p konteynerinde bulundu. Cinayetin ardÄ±ndan kaÃ§an Cem GaripoÄŸlu, 197 gÃ¼n sonra teslim oldu. YargÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan mahkum olan GaripoÄŸlu, 10 Ekim 2014 tarihinde, Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevinde intihar etti.

OlayÄ±n kamuoyuna yansÄ±masÄ±yla birlikte GaripoÄŸlu'nun akÄ±beti hakkÄ±nda birÃ§ok iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Cem GaripoÄŸlunun intihar etmediÄŸi; Ã¶len kiÅŸinin baÅŸka biri olduÄŸu, kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ya da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylendi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve Adli TÄ±pÄ±n raporlarÄ±na raÄŸmen bu iddialar yÄ±llarca dillendirildi. MÃ¼nevver Karabulut'un babasÄ± SÃ¼reyya Karabulut da, yÄ±llardÄ±r, Cem GaripoÄŸlu'nun intihar etmediÄŸi iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Raporlara raÄŸmen iddiasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda duran baba Karabulut, ÅŸÃ¼phelerinin ancak GaripoÄŸlu'nun mezarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla giderileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

"BAYRAMDAN SONRA MEZARI AÃ‡TIRMAK Ä°STÄ°YORUM"

Sokakta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerin katilin intihar edip etmediÄŸiyle ilgili sorular sorduÄŸunu belirten SÃ¼reyya Karabulut, "Cem GaripoÄŸlunun mezarÄ±nÄ± bayramdan sonra aÃ§tÄ±rmak istiyorum. Mahkemeye baÅŸvuracaÄŸÄ±m. Bu, benim en doÄŸal hakkÄ±m. Sokaktaki vatandaÅŸ bana soruyor, Ã¶ldÃ¼ mÃ¼, Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ mÃ¼, kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ± mÄ±? Bu sorularÄ±n en doÄŸru cevabÄ± iÃ§in mezarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nda fayda var. Ä°nÅŸallah aÃ§tÄ±racaÄŸÄ±m. Bu sÃ¼reÃ§te neyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±m bilemiyorum. HenÃ¼z bununla ilgili bir adÄ±m atmadÄ±m. AvukatÄ±mla bile gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim" diye konuÅŸtu.

KÄ±zÄ±nÄ±n cinayetinin ardÄ±ndan zor gÃ¼nler geÃ§irdiklerini ifade eden baba Karabulut, "Allaha dua ediyorum, hiÃ§ olmazsa kÄ±zÄ±mÄ±n naaÅŸÄ± bulundu. En azÄ±ndan onun yanÄ±na gidebiliyorum. KonuÅŸabiliyorum, derdimi anlatabiliyorum" dedi.Â

AVUKAT EPÃ–ZDEMÄ°R: "HUKUKÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERÄ° DERHAL YAPACAÄžIZ"

Karabulut ailesinin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Rezan EpÃ¶zdemir, SÃ¼reyya Karabulut'un sÃ¶ylediklerinin ardÄ±ndan konuyla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. EpÃ¶zdemir, Cem GaripoÄŸlu'nun mezarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± konusunun daha Ã¶nceden de gÃ¼ndeme geldiÄŸini, fakat ailenin, bu sÃ¼recin kendilerini Ã¼zeceÄŸini ve incitebileceÄŸini, yeniden bÃ¶yle bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸamak istemediklerini ifade ederek, o tarihlerde mezarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep etmediklerini Â belirtti.

EpÃ¶zdemir aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "BugÃ¼n itibariyle mÃ¼vekkil SÃ¼reyya Karabulut'un Ã¶lenin Cem GaripoÄŸlu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kafasÄ±nda ciddi soru iÅŸaretlerinin olduÄŸu, bu konuda vicdanen rahatsÄ±z olduÄŸu ve bayramdan sonra mezarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± isteyeceÄŸine dair rÃ¶portajÄ±nÄ± ben de okudum. Akabinde kendisini aradÄ±m, bu yÃ¶nde bir talepleri olduÄŸunda derhal gerekli hukuki sÃ¼reci baÅŸlatabileceÄŸimizi ifade ettim. Kendisi de bayramdan sonra bu konuyla ilgili dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Åžayet mÃ¼vekkillerden bu yÃ¶nde bir talep gelirse, avukat olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87'nci maddesinin 4'Ã¼ncÃ¼ fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca, mezarÄ±n aÃ§Ä±larak fethi kabir iÅŸleminin yapÄ±lmasÄ±, doku ve DNA Ã¶rnekleri Ã¼zerinden yeniden incelemelerin yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebimizi BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa sunacaÄŸÄ±z.Bu konudaki hukuki giriÅŸimleri derhal yapacaÄŸÄ±z. Burada Ã¶nemli olan mÃ¼vekkillerin talebidir. MÃ¼vekkilerden bayram sonrasÄ±nda bu yÃ¶nde bir talep gelirse, maddi gerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ve adaletin tecellisi iÃ§in tarafÄ±mÄ±zca Â derhal gerekli hukuki yollara baÅŸvurulacaktÄ±r."

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