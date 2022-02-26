Ã‡eÃ§enistan nerede (haritasÄ±), nÃ¼fusu kaÃ§ Ã‡eÃ§enistanâ€™nÄ±n dini ne, Ã‡eÃ§enler MÃ¼slÃ¼man mu, ordusunun gÃ¼cÃ¼ nasÄ±l

Ã‡eÃ§enistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov, Rus ordusunun yaptÄ±ÄŸÄ± askeri harekatÄ± desteklemek iÃ§in Ã‡eÃ§enistan ordusunuÂ UkraynaÂ sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderiyor. Ukrayna'ya gidecek askerlerin Ã¶nÃ¼nde slogan atan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayÄ±p Ã¶zÃ¼r dilesin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken, gurup saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi ordunun topluca namaz kÄ±lÄ±p dua etti. Peki, Ã‡eÃ§enistan nerede, MÃ¼slÃ¼man mÄ±? Ã‡eÃ§enistan haritasÄ±, nÃ¼fusu ve dini ile ilgili merak edilenlerâ€¦

Ã‡EÃ‡ENÄ°STAN NEREDE?

Kuzey Kafkasya'nÄ±n doÄŸu kesiminde, kÄ±smen DoÄŸu Avrupa'da yer alan Ã‡eÃ§enistan, neredeyse her tarafÄ± Rusya Federal topraklarÄ± ile Ã§evrilidir. BatÄ±da Kuzey Osetya ve Ä°nguÅŸetya, kuzeyde Stavropol KrayÄ±, doÄŸuda DaÄŸÄ±stan ve gÃ¼neyde GÃ¼rcistan ile sÄ±nÄ±r komÅŸusudur. BaÅŸkenti Grozni'dir.

Ã‡EÃ‡ENÄ°STAN HARÄ°TASI

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Ã‡EÃ‡ENÄ°STAN NÃœFUSU KAÃ‡?

Kuzey Kafkasya'da, Hazar Denizi'ne 100 kilometre (62 mi) uzaklÄ±kta bulunan Ã‡eÃ§enistan'da nÃ¼fus (2010 itibarÄ±yla) nÃ¼fusu 1.268.989 kiÅŸidir.

2010 SayÄ±mÄ± itibarÄ±yla, Ã‡eÃ§enler 1.206.551 kiÅŸi ile cumhuriyet nÃ¼fusunun %95,3'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturmaktadÄ±r. DiÄŸer gruplar arasÄ±nda Ruslar (24.382 kiÅŸi ile %1.9'u), Kumuklar (12.221 kiÅŸi ile %1'i), Ä°nguÅŸlar (1.296 kiÅŸi ile %0.1'i) ve her biri toplam nÃ¼fusun %0,5'inden azÄ±nÄ± oluÅŸturan daha kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar yer almaktadÄ±r. Eskiden sadece Grozni'de yaÅŸayan 15.000 civarÄ±ndaki Ermeni nÃ¼fusu, birkaÃ§ aileye kadar kÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

Rusya Federasyonu'nun federal bÃ¶lgelerinden biri olan Ã‡eÃ§enistan ya da resmÃ® adÄ±yla Ã‡eÃ§en Cumhuriyeti'nin yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ 17.500 kmÂ² olarak kabul ediliyor.

Ã‡EÃ‡ENÄ°STAN MÃœSLÃœMAN MI, Ã‡EÃ‡ENLERÄ°N DÄ°NÄ° NE?

1991'de Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡eÃ§en-Ä°nguÅŸ Ã–zerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti iki bÃ¶lÃ¼me ayrÄ±ldÄ±: Ä°nguÅŸetya Cumhuriyeti ve Ã‡eÃ§en Cumhuriyeti. Ã‡eÃ§en Cumhuriyeti, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k arayan Ä°Ã§kerya Ã‡eÃ§en Cumhuriyeti'ni ilan etti. Rusya'ya karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Birinci Ã‡eÃ§en SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡eÃ§enistan, Ä°Ã§kerya Ã‡eÃ§en Cumhuriyeti olarak fiilen baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kazandÄ±. Ä°kinci Ã‡eÃ§en SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Rusya Federasyonu kontrolÃ¼ yeniden saÄŸlandÄ±. O zamandan beri sistematik bir yeniden yapÄ±lanma ve yeniden inÅŸa sÃ¼reci yaÅŸansa da Ã¼lkenin daÄŸlÄ±k kesimlerinde ve gÃ¼ney bÃ¶lgelerinde 2019 yÄ±lÄ±na kadar dÃ¼zensiz Ã§atÄ±ÅŸmalar devam etti.

Ä°slam dini 16. ve 19. yÃ¼zyÄ±llar arasÄ±ndaÂ Ã‡eÃ§enistan'da yayÄ±ldÄ±. Ã‡eÃ§enlerinÂ Ã§oÄŸunluÄŸuÂ MÃ¼slÃ¼man'dÄ±r. SÃ¼nni Ä°slam'Ä±n Åžafii mezhebine baÄŸlÄ±dÄ±rlar, lakin yaygÄ±n olan inanÃ§, MÃ¼ridizm olarak adlandÄ±rÄ±lan tasavvuf anlayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r.

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