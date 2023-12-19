Çatalca'da trafik kazasında 2 pilot hayatını kaybetti

THY'de görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Kaptan pilot Ersal Erdal'ın kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarparak savruldu.

Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ersal Erdal tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Erdal'ın tutuklandığı öğrenildi