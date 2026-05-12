Çatalca'da TIR seyir halinde alev topuna döndü!

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR'ın motor kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanların yükseldiğini farkeden şoför aracı emniyet şeridine çekti. Şoförün araçtan inmesinin ardından alevler kısa sürede büyüdü.

TIR'da zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ise yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan TIR ise kullanılamaz hale geldi.