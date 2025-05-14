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Çatalca ormanında buldular! Kaçak kazıda antik kemer ortaya çıktı, 4 gözaltı!

14.05.2025 - 11:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)

Çatalca ormanında buldular! Kaçak kazıda antik kemer ortaya çıktı, 4 gözaltı!

Çatalca'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan şüphelilere Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda kaçak kazı sırasında eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı da tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin yanı sıra, şüphelilerin kazı sırasında kullandığı malzemelere de el konuldu.

Çatalca ormanında buldular Kaçak kazıda antik kemer ortaya çıktı, 4 gözaltı

Olay, 12 Mayıs Pazartesi günü İnceğiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbarı değerlendiren Jandarmaya bağlı suç araştırma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Çatalca ormanında buldular Kaçak kazıda antik kemer ortaya çıktı, 4 gözaltı

Yapılan çalışmaların ardından bir süredir jandarma ekipleri tarafından takip edilen 4 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çatalca ormanında buldular Kaçak kazıda antik kemer ortaya çıktı, 4 gözaltı

Operasyon sırasında kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, manivela, murç, balyoz, kazma ve kürek gibi birçok malzeme de ele geçirildi.

Diğer yandan şüphelilerin yaptığı kaçak kazıda eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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