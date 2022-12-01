Çataklı: Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır

Bakan Yarımcısı Çataklı, Twitter'daki hesabından Türkiye'deki yabancı uyruklu kişi sayısına ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, "Daha önce defalarca açıkladık, sabırla bir kez daha açıklayalım. Bugün itibariyle geçici koruma altında bulunan Suriyeli 3 milyon 577 bin 714, uluslararası koruma kapsamında 318 bin 717 olmak üzere, ülkemize sığınan toplam 3 milyon 896 bin 431 kişi bulunmaktadır. İkametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişi ülkemizde yaşamaktadır. Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor" dedi.