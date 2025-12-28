GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Çankırı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Çankırı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Çankırı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

28.12.2025 - 23:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Çankırı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor. Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Çankırı'da etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Güncel Haberler

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Çankırı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Çankırı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi