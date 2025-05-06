Cani kocanın ifadesi ortaya çıktı! 'Boşanmayı kabullenemedim'

Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda sabah işine giden Bahar Aksu (34) , 2022'de boşandığı eski eşi Rüstem Elibol (37) ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti.

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etmişti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken, geldikleri araçla kaçan eski eş Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendiği, çocuklarının olmadığı ve Aksu'nun 2020'de eşinin kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle poliste 2 ayrı müracaatının olduğu öğrenilmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİYORDUM

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüpheli eski koca Rüstem Elibol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Genç kadını takıntı haline getirdiğini söyleyen Elibol, "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Öte yandan cinayeti protesto etmek için toplanan kadınlar, Pangaltı Meydanı’ndan olayın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’ne kadar yürüdü.

NUR SÜRER CİNAYETE TANIK OLDU

Bahar’ın katledildiği anlara tanık olan oyuncu Nur Sürer, “Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir, ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm” dedi.

“Çığlık seslerini benim komşum duymuş” diyen Sürer, şöyle devam etti: “Kadın ‘Yardım edin’ diye çığlık atmış, sonra araca bindirmeye çalışmışlar. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler, sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Gerçekten çok üzgünüm. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm.”