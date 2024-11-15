Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar! 'Meme kanserinin sebebi mamografi çetesi'

MAMOGRAFİ KANSER Mİ YAPIYOR?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme kanseri en sık görülen kanser türlerinden bir tanesi. Yaklaşık her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri olmakta ve 30 kadından biri de meme kanserinden ölmekte. Bu noktada erken teşhis çok önemli. Uzmanların büyük bir bölümü özellikle 40 yaşını aşan her kadın için mamografi yapılmasını öneriyor. Ancak Karatay bunun tam tersini söyleyerek mamografi için oldukça keskin yorum yaptı. Karatay “Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir.” dedi.

“SÜNNETLİ ÜLKELERDE HPV OLMAZ”

Erken yaşta yapılan HPV aşılarını da çok sert bir dille eleştiren Karatay, “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz.” dedi. Hamilelikte şeker yüklemesi yapılmaması konusundaki uyarılarını da yineledi.









KADINLARA “KİMYASAL” UYARISI

Karatay, kadınları da evde kullanılan temizlik ürünleri konusunda uyardı. “Bunlar kanser nedeni. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur.” dedi ve ekledi “Marmara’daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri yüzünden oluyor. Bu ürünler yerine sirke ve karbonat kullanın.” önerilerinde bulundu.

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SPOR UYARISI

Canan Karatay, spor salonunda yapılan ağır sporları da eleştirdi. “Vücudu deli danalar gibi yormayın. Sağlıklı olalım derken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hareket önemli ama ağır sporlar, tehlikeli” dedi.

DUBAİ ÇİKOLATASI UYARISINI YİNELEDİ

Prof. Dr. Canan Karatay bir süredir gündemden düşmek bilmeyen Dubai çikolatası hakkındaki uyarılarını yineledi. “Bu çikolata tam bir zehir, içinde de çok sayıda katkı maddesi var.” dedi.

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