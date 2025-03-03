Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
03.03.2025 - 07:45Güncellenme Tarihi:
Yunanistan-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Yunanistan-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü kaza yaptı.
Seyir halindeyken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs yoldan çıktı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüsteki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.