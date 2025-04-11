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Çanakkale'de sokağa bırakılan şüpheli kutu fünye ile patlatıldı

11.04.2025 - 17:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

Çanakkale'de sokağa bırakılan şüpheli kutu fünye ile patlatıldı

Çanakkale, sokağa bırakılan kutu, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı kutudan kağıt çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Değirmenlik Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir apartmanın önüne bırakılan kutuyu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredekileri uzaklaştırıp, durağın etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, kutuyu fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Kutudan çok sayıda kağıt çıktı. (DHA)

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