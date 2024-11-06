Çanakkale'de ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yangına havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

Ekiplerin erken müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.