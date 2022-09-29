Çanakkale'de orman yangını! Müdahale başladı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
29.09.2022 - 15:32 | | ÇANAKKALE, (DHA)
Biga'ya bağlı Örtülüce köyündeki Çöplük mevkisinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, lodos nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.