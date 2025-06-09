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CHP lideri Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı

09.06.2025 - 18:16Güncellenme Tarihi:
CHP lideri Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun."

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