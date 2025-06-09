TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek için başsağlığı dileklerini iletti
09.06.2025 - 18:20Güncellenme Tarihi:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı dileklerini iletti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı dileklerini iletti.
Ayrıca Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabında da taziye mesajı yayınladı:
Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.