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Ege Denizi'nde korkutan deprem! Üç ilde hissedildi, büyüklüğü açıklandı

Son dakika haberi... Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi.

10.01.2023 - 10:46 |
Ege Denizi'nde korkutan deprem! Üç ilde hissedildi, büyüklüğü açıklandı

Ege Denizi'nde saat 10.38'de deprem meydana geldi. Verileri paylaşan AFAD depremin 5.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık açıklarına 15.82 km uzaklıkta yaşanan deprem İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi. Depremin derinliği ise 14.95 km olarak paylaşıldı. 

Ege Denizinde korkutan deprem Üç ilde hissedildi, büyüklüğü açıklandı

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini de 4.5 km olarak açıkladı. 

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