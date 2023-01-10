Ege Denizi'nde korkutan deprem! Üç ilde hissedildi, büyüklüğü açıklandı
Son dakika haberi... Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi.
10.01.2023 - 10:46 |
Ege Denizi'nde saat 10.38'de deprem meydana geldi. Verileri paylaşan AFAD depremin 5.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık açıklarına 15.82 km uzaklıkta yaşanan deprem İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi. Depremin derinliği ise 14.95 km olarak paylaşıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-10
Saat:10:38:30 TSİ
Enlem:39.36 N
Boylam:26.261 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/U3NczehR2E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini de 4.5 km olarak açıkladı.