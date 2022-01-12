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Çanakkale'de kar beklentisi nedeniyle taşımalı eğitim tatil edildi!

Çanakkale'de beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle, yarın il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

12.01.2022 - 00:51 | | Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Çanakkale'de kar beklentisi nedeniyle taşımalı eğitim tatil edildi!

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen Kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.

Taşımalı Eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

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