Çanakkale'de Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı; belediye taşkın için uyardı

Çanakkale'de ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından kent genelindeki barajlardaki su seviyesinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100’e ulaştı. Çanakkale Belediyesi ileriki dönemlerde beklenen yağışların ardından barajın dolu savağının çalışacağı ve Sarıçay yatağında yaşanacak taşkınlara karşı uyarılarda bulundu.

Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, "Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış olup, baraj savak kotuna ulaşılmıştır. Önümüzdeki saatlerde fazla suyun Sarıçay üzerinden kontrolsüz şekilde akışa geçmesi beklenmektedir. Atatürk Mahallesi’nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay’a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanların boşaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.