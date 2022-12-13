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Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

13.12.2022 - 06:58 | | DHA
Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 06.21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 12.12 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin depremin hissedildiği bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

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Çanakkalede 4.3 büyüklüğünde deprem

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