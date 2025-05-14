GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇanakkale'de 2 kardeş köy evinin yakınında buldu! Tam tarihi bilinmiyor, gerçek müzede ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de 2 kardeş köy evinin yakınında buldu! Tam tarihi bilinmiyor, gerçek müzede ortaya çıktı

Çanakkale'de 2 kardeş köy evinin yakınında buldu! Tam tarihi bilinmiyor, gerçek müzede ortaya çıktı

14.05.2025 - 17:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

Çanakkale'de 2 kardeş köy evinin yakınında buldu! Tam tarihi bilinmiyor, gerçek müzede ortaya çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Aden (10) ve Doran Dayangaç (14) kardeşler, buldukları Doğu Roma Dönemi'ne ait ‘mühür yüzük’ Troya Müzesi'ne bağışladı.

Ayvacık ilçesi Demirci köyünde yaşayan kardeşler Aden ve Doran Dayangaç, 1 ay önce evlerinin yakınında bir yüzük buldu. Aden Dayangaç'ın geçen sene Troya Müzesi'nde gerçekleşen 'Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi' etkinliğine katılıp, 1 gün boyunca müzede görev almasının ardından 2 kardeş, tarihi olabileceğini düşündükleri yüzüğü Troya Müzesi'ne getirdi. Uzmanların incelemeleri sonucu, yüzüğün Doğu Roma Dönemi'ne ait bir 'mühür yüzük' olduğu ortaya çıktı. Kardeşler, yüzüğü müzeye bağışladı. Troya Müzesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kardeşlerin bağışıyla ilgili, şu ifadelere yer verildi:

Çanakkalede 2 kardeş köy evinin yakınında buldu Tam tarihi bilinmiyor, gerçek müzede ortaya çıktı

"Troya Müzesi ailesi olarak bugün çok anlamlı bir bağışı gururla duyuruyoruz. Ayvacık, Demirci köyünden iki pırıl pırıl kardeş, 10 yaşındaki Ümmühan Hatun Ortaokulu öğrencisi Aden Dayangaç ve 14 yaşındaki Ayvacık Fen Lisesi öğrencisi Doran Dayangaç, müzemize Doğu Roma Dönemi'ne ait bir yüzük mühür bağışladı.

Çanakkalede 2 kardeş köy evinin yakınında buldu Tam tarihi bilinmiyor, gerçek müzede ortaya çıktı

Mühür yüzüğün üzerinde, Petrus'un Hz. İsa'yı inkarına gönderme yapan horoz figürü bulunmaktadır. Bu anlamlı hikaye, Aden'in geçtiğimiz yıl müzemizde gerçekleşen 'Takeover Day (Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi)' projesinde 1 günlüğüne Troya Müzesi ailesine katılmasıyla başladı. Evlerinin yakınlarında bulduğu bu ilginç nesnenin tarihi bir eser olabileceği şüphesiyle abisi Doran ile paylaşan Aden, abisinin de desteğiyle bu kıymetli hediyeyi müzemize ulaştırmaya karar verdi. Aden ve Doran'ın bu duyarlı ve örnek davranışları, tarihe sahip çıkma bilincinin en güzel göstergesi. Güzel yüreklerinde taşıdıkları bu büyük miras sevgisiyle bizleri derinden etkilediler. Sevgili Aden ve Doran, bu anlamlı bağışınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler gibi bilinçli ve duyarlı gençlerin varlığı, geleceğe olan inancımızı daha da güçlendiriyor."

Haberin Devamı

Güncel Haberler

Sosyal medyada başlayan ek iş yalanı dolandırıcılıkla bitti! 'Evde sabun ve çorap paketleme' vaadiyle 100 milyonluk vurgun
#Gündem

Sosyal medyada başlayan ek iş yalanı dolandırıcılıkla bitti! 'Evde sabun ve çorap paketleme' vaadiyle 100 milyonluk vurgun

Çanakkale'de 2 kardeş köy evinin yakınında buldu! Tam tarihi bilinmiyor, gerçek müzede ortaya çıktı
#Gündem

Çanakkale'de 2 kardeş köy evinin yakınında buldu! Tam tarihi bilinmiyor, gerçek müzede ortaya çıktı

Konya'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
#Gündem

Konya'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var