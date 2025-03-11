GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇanakkale'de 18 Mart'ta okullara 1 gün ara verilecek
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de 18 Mart'ta okullara 1 gün ara verilecek

Çanakkale'de 18 Mart'ta okullara 1 gün ara verilecek

11.03.2025 - 15:56Güncellenme Tarihi:
Çanakkale'de 18 Mart'ta okullara 1 gün ara verilecek

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün kentte coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.

Güncel Haberler

Çanakkale'de 18 Mart'ta okullara 1 gün ara verilecek
#Gündem

Çanakkale'de 18 Mart'ta okullara 1 gün ara verilecek

Çanakkale'de orman yangını! Müdahale sürüyor
#Gündem

Çanakkale'de orman yangını! Müdahale sürüyor

Polonya Başbakanı Tusk Türkiye'ye geliyor
#Gündem

Polonya Başbakanı Tusk Türkiye'ye geliyor