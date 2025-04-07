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Çanakkale nisan ayında beyaza büründü!

07.04.2025 - 17:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çanakkale nisan ayında beyaza büründü!

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimler Nisan ayında beyaza büründü.

Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler önlem aldı.

Çanakkale'nin Gelibolu'nun ardından Lapseki ilçesinin de yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ekipler, beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması önlem aldı.

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