Çanakkale Geçilmez sözü kime aittir, neden denilmiştir (anlamı)? Çanakkale Geçilmez şiirinin sözleri nedir, kim yazmıştır?
Çanakkale Geçilmez şiirinin sözleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle gündeme geldi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde “Çanakkale Geçilmez” şiirlerini paylaşmak, şehitleri bu şiirle anmak isteyenler arama motorları aracılığıyla “Çanakkale Geçilmez şiiri sözleri nedir, Çanakkale Geçilmez sözü kime aittir, neden denilmiştir? Çanakkale Geçilmez şiirini kim yazmıştır?” sorularına yanıt arıyor.
Çanakkale Geçilmez şiiri için yapılan aramalar arttı. Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü kutlanıyor. Çanakkale Savaşı sırasında ortaya çıkan “Çanakkale Geçilmez” şiiri günün en çok araştırılan konularından biri oldu. İşte Çanakkale Geçilmez şiiri sözleri
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ ŞİİRİNİN SÖZLERİ
Namus için kükreyip vatan için öldüren
Onlar Gelibolu'da en nadide güldüler
Kanlı sırttan aşağı sürünerek geldiler
O gün yardıma koştu dağın aslanı kurdu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
O gayret kuşağını doluyordu beline
Kelime-i tevhitle girip hücum seline
Yeşil çimen üstüne uzanan beyaz nurdu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Top tüfek yoktu elde kazma kürek geldiler
Vatan için çarpışıp Allah için öldüler
Savaşın yiğitleri etten kemikten surdu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Ya istiklâl ya ölüm dedi Mustafa Kemal
Böyle güzel orduya verir mi Rabbim zeval
İçimizde tutuşan vatan sevdası kordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçişmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
ÇANAKKELE GEÇİLMEZ ŞİİRİNİ KİM YAZMIŞTIR?
Rabia Barış’a aittir.
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ KİME AİTTİR?
Çanakkale geçilmez" sözünün nasıl ortaya çıktığını anlatan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Savunma bizim işimiz" diyerek, Türk askerinin son derece dayanıklı ve tahammüllü olduğundan bahsetmişti.
Ortaylı, "Savunma bizim işimiz. Alman generaller Türk ordusunun başında bir bela. Bunların bazıları daha akıllıca adamlardır. Yabancı orduların komutanlarına orduyu teslim etmek çok akıllı bir iş değildir. Ön tarafta Fransızlar, 'Efendim biz kıyıları, Geliboluyu döveriz, siz ilerlersiniz, karaya da siz çıkarsınız.' dediler.
Bayıldılar buna ama iş öyle olmadı. Fransız donanması çok ağır kayıplar verdi. 3 gemi tamamen saf dışı kaldı. Elizabeth bile yara alıp çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla 'Çanakkale geçilmez' lafı oradan kaldı. Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi" şeklinde konuştu.
Çanakkale'nin tüm doğu ve batı dünyasında çok önemli bir safahat olduğunu söyleyen Ortaylı, "Çanakkale Türk imparatorluğunun bir parça düzgün bir komuta altına girdiği vakit neler yapacağını gösterir. Asker son derece dayanıklı ve tahammüllüdür" demişti.
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ NE ANLAMA GELİYOR?
"Çanakkale Geçilmez" sözünden, Seyit Onbaşı gibi kahraman Türk askerlerimizin çabaları ve gayreti ile düşman gemilerini suya batırdığını hatırlıyoruz. Milli Mücadele döneminde, gerek Nusret Mayın Gemisi, gerek karadan yapılan top ve tüfek atışları ile düşmanlar için Çanakkale Boğazı'nı geçmenin imkansız olduğunu anlıyoruz.