Çanakkale Geçilmez sözü kime aittir, neden denilmiştir (anlamı)? Çanakkale Geçilmez şiirinin sözleri nedir, kim yazmıştır?

Çanakkale Geçilmez şiiri için yapılan aramalar arttı. Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü kutlanıyor. Çanakkale Savaşı sırasında ortaya çıkan “Çanakkale Geçilmez” şiiri günün en çok araştırılan konularından biri oldu. İşte Çanakkale Geçilmez şiiri sözleri

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ ŞİİRİNİN SÖZLERİ

Namus için kükreyip vatan için öldüren

Onlar Gelibolu'da en nadide güldüler

Kanlı sırttan aşağı sürünerek geldiler

O gün yardıma koştu dağın aslanı kurdu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

O gayret kuşağını doluyordu beline

Kelime-i tevhitle girip hücum seline

Yeşil çimen üstüne uzanan beyaz nurdu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Top tüfek yoktu elde kazma kürek geldiler

Vatan için çarpışıp Allah için öldüler

Savaşın yiğitleri etten kemikten surdu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Ya istiklâl ya ölüm dedi Mustafa Kemal

Böyle güzel orduya verir mi Rabbim zeval

İçimizde tutuşan vatan sevdası kordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçişmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

ÇANAKKELE GEÇİLMEZ ŞİİRİNİ KİM YAZMIŞTIR?

Rabia Barış’a aittir.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ KİME AİTTİR?

Çanakkale geçilmez" sözünün nasıl ortaya çıktığını anlatan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Savunma bizim işimiz" diyerek, Türk askerinin son derece dayanıklı ve tahammüllü olduğundan bahsetmişti.

Ortaylı, "Savunma bizim işimiz. Alman generaller Türk ordusunun başında bir bela. Bunların bazıları daha akıllıca adamlardır. Yabancı orduların komutanlarına orduyu teslim etmek çok akıllı bir iş değildir. Ön tarafta Fransızlar, 'Efendim biz kıyıları, Geliboluyu döveriz, siz ilerlersiniz, karaya da siz çıkarsınız.' dediler.

Bayıldılar buna ama iş öyle olmadı. Fransız donanması çok ağır kayıplar verdi. 3 gemi tamamen saf dışı kaldı. Elizabeth bile yara alıp çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla 'Çanakkale geçilmez' lafı oradan kaldı. Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi" şeklinde konuştu.

Çanakkale'nin tüm doğu ve batı dünyasında çok önemli bir safahat olduğunu söyleyen Ortaylı, "Çanakkale Türk imparatorluğunun bir parça düzgün bir komuta altına girdiği vakit neler yapacağını gösterir. Asker son derece dayanıklı ve tahammüllüdür" demişti.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ SÖZÜ NE ANLAMA GELİYOR?

"Çanakkale Geçilmez" sözünden, Seyit Onbaşı gibi kahraman Türk askerlerimizin çabaları ve gayreti ile düşman gemilerini suya batırdığını hatırlıyoruz. Milli Mücadele döneminde, gerek Nusret Mayın Gemisi, gerek karadan yapılan top ve tüfek atışları ile düşmanlar için Çanakkale Boğazı'nı geçmenin imkansız olduğunu anlıyoruz.