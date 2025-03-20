Çanakkale Boğazı'nda tanker karaya oturdu
20.03.2025 - 16:21Güncellenme Tarihi:
Çanakkale Boğazı'nda bir atık taşıma tankeri yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.
Türk bayraklı, 77 metre boyundaki "Kolin-2" isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaşma manevrası yaptığı sırada dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi.
Üzerinde 1960 metreküp atık bulunan geminin kurtarma operasyonuyla yüzdürüleceği öğrenildi.