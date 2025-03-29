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Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişlere açıldı

29.03.2025 - 16:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişlere açıldı

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından saat 12.00 itibarıyla yeniden yapılmaya başlandı.

Sisin etkisini kaybetmesiyle boğazda gemi trafiği normale döndü.

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