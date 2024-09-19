Çanakkale açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı! Sahil Güvenlik operasyon yaptı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 9’u çocuk 15 kaçak göçmen yakalandı.
19.09.2024 - 08:40 | | İHA
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden sahil güvenlik gemisi TCSG-61 arafından durdurulan lastik bot içerisinde 9’u çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.