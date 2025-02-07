Cam kapalı olsa da güneş ışığı cildinize zarar verebilir mi?

Güneşin altında uzun süre kalmanın cildimize zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya arabada, otobüste ya da evde pencere kenarında otururken? Camların güneş ışınlarını ne kadar süzdüğü, gerçekten korunmaya ihtiyacımız olup olmadığı merak edilen bir konu. Peki, araç kullanırken ya da evde cam kenarında otururken güneşten korunmak gerekiyor mu?

Camlar Güneş ışınlarını ne kadar engelliyor?

Güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarının yüzde 95’i UVA, yüzde 5’i ise UVB’den oluşuyor. UVB ışınları cildin üst katmanına etki ederek güneş yanığına ve cilt kanserine yol açarken, UVA ışınları daha derine inerek hücre hasarına sebep oluyor.

Peki camlar bizi bu ışınlardan tam anlamıyla koruyor mu? Kısmen. Tüm camlar UVB ışınlarını tamamen bloke etse de, UVA ışınları konusunda durum değişiyor. Araba ön camları, iki kat lamine camdan yapıldığı için UVA’nın yüzde 98’ini engelliyor. Ancak yan ve arka camlar genellikle temperli camdan üretildiği için UVA ışınlarının yüzde 4 ila yüzde 56’sını içeri alabiliyor.

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Araştırmalar, camların türü, rengi ve üzerine uygulanan film kaplamaların UVA korumasını büyük ölçüde etkilediğini gösteriyor. Örneğin, koyu renkli veya bronz camlar daha fazla UVA engelleyebiliyor. Aynı şekilde, sonradan eklenen cam filmleri de UVA ışınlarının yüzde 95’ini bloke edebiliyor.

Suudi Arabistan'da yapılan ayrı bir çalışmada, araştırmacılar sürücülere giyilebilir bir radyasyon ölçüm cihazı taktı. Çalışma sonucunda, sürücülerin araç içinde UV endeksinin 3,5'e kadar çıkabilen seviyelere maruz kaldığı tespit edildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Avustralya'da UV endeksi 3 veya üzerindeyken güneş koruma önlemleri (güneş kremi, güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler) önerilmekte. Bu seviyede, açık tenli bir kişi yaklaşık 20 dakika içinde güneş yanığı olabilir.

Güneş kremi ve gözlük gerekli mi?

Araç kullanırken ya da evde cam kenarında otururken UVA ışınlarına maruz kalmak, zamanla cilt hasarına ve hatta cilt kanserine yol açabilir. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, sürücülerde cilt kanseri vakalarının büyük çoğunluğu direksiyon tarafında, yani sol tarafta görülüyor.

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