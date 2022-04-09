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Çalışanlarla ilgili son dakika kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, resmen yürürlükten kaldırıldı

Kamu çalışanlarıyla ilgili son dakika kararı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen imzaladı. Yürürlükten kaldırıldı. Resmi Gazete'de COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler kararanamenin yürürlükten kaldırılması Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ileKoranavirüs Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallar uygulanacak. İşte son dakika haberinin detayları...

09.04.2022 - 02:52 |
Çalışanlarla ilgili son dakika kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, resmen yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete'de COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler kararanamenin yürürlükten kaldırılması Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koranavirüs Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallar uygulanacak. 

İşte  detaylar;

30/6/2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir.

Çalışanlarla ilgili son dakika kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, resmen yürürlükten kaldırıldı

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