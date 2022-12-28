Çalışana 2023'te sadece 8 gün tatil mi olacak? 2023’te kaç gün tatil var? 2023 resmi tatil günleri belli oldu!

2023 tatil takvimi pek çok kişinin gündeminde. Geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl özellikle özel sektör çalışanlarının tatil anlamında yüzü gülmeyecek. Önceki yıllarda iş günlerine denk gelen resmi tatilleri pek çoğu bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı yeni yılda, 2023'teki resmi tatilleri şimdiden araştırmaya başladı. Resmi tatil takvimine bakıldığında özel sektör çalışanları bu yıl 8 gün resmi tatilden faydalanacak.

Milyonlarca çalışan şimdiden 2023 yılı için hem yıllık izin hem de resmi tatil için plan yapmaya başladı. 2023 yılında ortaya çıkan resmi tatiller çalışanlara neredeyse özel izinlerini birleştirme fırsatı bile tanımıyor. 2023 takvimine göre çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak yeni yılda resmi tatillerin çoğu hafta sonu olacak. İş günlerine denk gelen tatil sayısı 8 olarak görülüyor.

2023 YILINDA RESMİ TATİLLER HAFTA SONUNDA!

2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor.

23 Nisan hem Pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelecek. Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak. İlk resmi tatil ise 1 Ocak Pazar günü olacak.

2023 Resmi Tatil Günleri Takvimi

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar