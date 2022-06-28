ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında flaş karar!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi olan David Keynes’in (Alparslan Demir) “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık David Keynes avukatlarıyla birlikte katıldı.

Esasa ilişkin mütalaanın okunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı sanık David Keynes’in, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Öte yandan mütalaada, cezada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanması da talep edildi.

"PİŞMANIM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan Keynes, “Hasbelkader 40 yıldır Türkiye'yi mahveden FETÖ'ye üyeydim. Bundan pişmanım. Bu pişmanlığı da Türkiye’ye gelip teslim olarak gösterdiğimi düşünüyorum. Şartlar oluştuğu vakit hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum” dedi. Keynes’in avukatı da müvekkilinin bildiği her şeyi anlattığını ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almaması gerektiğini söyledi. Alınan savunmaların arından ara kararını açıklayan mahkeme duruşmayı kararı açıklamak üzere erteledi.