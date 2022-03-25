Olay, 3 EylÃ¼l 2018'deÂ saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°smil Mahallesi'ndeki tek katlÄ± evde meydana geldi. Kar maskeli kiÅŸi, kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±k olan Metin BÃ¼yÃ¼kÅŸen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin BÃ¼yÃ¼kÅŸen ile eÅŸi Necla BÃ¼yÃ¼kÅŸen'e ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Evde bulunan Ã§iftin kÄ±zlarÄ± BÃ¼ÅŸra BÃ¼yÃ¼kÅŸen (24) de saldÄ±rganÄ±n dipÃ§ik darbesiyle baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi.Â

Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ramazan Solmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda cinayet dosyasÄ±, 2020 yÄ±lÄ± KasÄ±m ayÄ±nda yeniden ele alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan 13 Temmuz 2021'deÂ dÃ¼zenlenen operasyonda Abdullah BaÅŸdemir, sevgilisi Esra TaÅŸ ve bu Ã§iftin aynÄ± mahallede temasa geÃ§tiÄŸi Zekeriya OkÅŸen ve kuzeni Mustafa OkÅŸen'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin HTS kayÄ±tlarÄ± ile WhatsApp gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri de incelemeye alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan sorgulamada Esra TaÅŸ'Ä±n, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len BÃ¼yÃ¼kÅŸen Ã§iftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komÅŸularÄ±nÄ±n oÄŸlu HÃ¼seyin K.'nin eski sevgilisi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Esra TaÅŸ'Ä±n, HÃ¼seyin K.'nin, ailesinin baskÄ±sÄ±yla kendisinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediÄŸini, bu durumu sevgilisi Abdullah BaÅŸdemir'e anlattÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸdemir'in de para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 2 kiÅŸi kiralayÄ±p, korkutup, zarar vermeleri iÃ§in HÃ¼seyin K.'nin evine gÃ¶nderdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BaÅŸdemir'in kiraladÄ±ÄŸÄ± 2 kiÅŸinin kendilerine verilen adresi karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p HÃ¼seyin K.'nin ailesi yerine komÅŸularÄ± BÃ¼yÃ¼kÅŸen Ã§iftini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri belirtildi. Abdullah BaÅŸdemir ve Esra TaÅŸ, 'kasten Ã¶ldÃ¼rmeye azmettirme', Zekeriya OkÅŸen ve Mustafa OkÅŸen de 'kasten Ã¶ldÃ¼rmeye yardÄ±m etme suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±.

SoruÅŸturmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren jandarma ekipleri, olayÄ±n azmettiricisi olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Abdullah BaÅŸdemirin o dÃ¶nem Ã§iftliÄŸinde Ã§obanlÄ±k yapan ve daha sonra Konyadan ayrÄ±larak Ankaraya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbeki, Ã§obanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§iftlikte gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Konyaya getirilen Uzbek, jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼pheli, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Siz mi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼nÃ¼z? sorusuna YanlÄ±ÅŸ aÄŸabey, Allah korusun diye yanÄ±t verdi. Uzbek, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§eÂ tutuklandÄ±.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sÃ¼rerken Uzbek, 22 Ekim 2021 tarihindeÂ adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi. TutuklulardanÂ Mustafa OkÅŸen, 17 AÄŸustos 2021'deÂ cezaevinde geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Â

'Kasten Ã¶ldÃ¼rmeye yardÄ±m etme' suÃ§undan tutuklu olanÂ Zekeriya OkÅŸen, tutukluluk sÃ¼resine itiraz sonucu NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza hakimliÄŸi tarafÄ±ndan 4 Åžubat'taÂ tahliye edildi. DiÄŸer ÅŸÃ¼pheliler Abdullah BaÅŸdemir veÂ Esra TaÅŸ'Ä±n tutukluk hallerinin devam ettiÄŸi belirtildi.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 7 kiÅŸi daha geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 7 kiÅŸi ifadelerinin ardÄ±ndanÂ serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.