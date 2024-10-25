GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

25.10.2024 - 00:30 | | AA
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

GÜNCEL HABERLER

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Putin açıkladı: Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti

Putin açıkladı: Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti