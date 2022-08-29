Büyükçekmece’de korkutan patlama! Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Beykent Sanayi Sitesi'ndeki kimyasal ürünlerin üretildiği iş yerinde meydana geldi. 4 işçi içeride kaynak çalışması yaparken yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevlerden sonra işçiler, kendilerini dışarı attı. Ardından patlama meydana geldi. Yükselen alevler iş yerinin önünde park halindeki otomobil ve kamyonete sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bazı itfaiye erleri müdahale sırasında yoğun dumandan etkilendi.

"DIŞARI ÇIKTIKLARI SIRADA PATLAMA OLUYOR"

Sanayi sitesinde esnaf olan Gürsel Akyüz, "Bildiğim kadarıyla içeride ustalar çalışırken bir parlama olmuş. Yangın tüpüyle müdahale etmek için dışarı çıktıkları sırada patlama oluyor. Yaralı yok, alevler araçlara sıçradı" diye konuştu. Patlama sırasında çevredekilerin kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.