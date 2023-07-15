Büyükçekmece'de adliye çıkışı kaçmaya çalışan tutukluyu polis vurarak etkisiz hale getirdi

Olay, saat 19.30 sıralarında Büyükçekmece Adliyesi önünde yaşandı. Nöbetçi Mahkemece tutuklanma kararı verilen Ö.D. isimli kişi, adliye çıkışında kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Ö.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adliye önünde inceleme yaptı. (DHA)