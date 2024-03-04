Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı;4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Destici, makam otomobili ile Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşadiye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi.

Destici ve araçta bulunan diğer 3 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Destici burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Destici sedye üzerinde hastaneye giriş yaptı. Destici ve kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

YARALILAR, TOKAT DEVLET HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, öğleden sonra, Reşadiye ilçesinde partisinin mitingine katılmak üzere Sivas'tan kara yoluyla seyir halindeyken, Tokat-Reşadiye kara yolunun 15'inci kilometresinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücü Murat Öksüz'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, makam aracı su kanalına düştü. Kazada Destici ve araçtaki BBP İl Başkanı Mustafa Omalar ile koruması Kenan Gökçe ve sürücü Murat Öksüz yaralandı.

Haberin Devamı

Olay yerine gelen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ilk tedavilerinin ardından da Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partililer hastaneye gelip Destici ile beraberindekilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Numanoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Destici ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

TOKAT VALİSİ: ALNINDA HAFİF YÜZEYSEL SIYRIK VAR

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, "Yapılan tetkiklerine göre sol alın bölgesinde hafif yüzeysel sıyrık var. Bunun dışında gayet iyi" dedi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, makam otomobili ile Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşadiye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada Destici'nin yanı sıra BBP İl Başkanı Mustafa Homalar, şoför ve koruma polisi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Destici, Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da hastaneye giderek Destici'yi ziyaret etti. Ziyarette Destici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Hatipoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çekilen tomografilerde herhangi bir sıkıntı bulunmamakta"



Vali Hatipoğlu, çekilen tomografilerde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını söyleyerek, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yapılan tetkiklerine göre sol alın bölgesinde hafif yüzeysel sıyrık var. Bunun dışında gayet iyi. Çekilen beyin, akciğer, karın batın tomografileri temiz çıktı. Ama yine de müşahede amacıyla misafir ediliyor. Onun dışında şükürler olsun ki herhangi bir sorun yok. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mustafa Homalar'da ise sağ göz altında yara var. Çekilen tomografilerde herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Kontrol amaçlı müşahede altındalar. Reşadiye'de yapılan kan tahlilleri ile burada yapılan kan tahlilleri aynı değeri verdi. Bu da komplikasyon olmadığının göstergesi. Şoförümüz ve koruma polis memurumuzun da durumları gayet iyi. Tekrar Büyük Birlik Partisi camiasına ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Haberin Devamı