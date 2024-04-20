Bursluluk sınavı (İOKBS) kaç dakika? Bursluluk sınavı süresi kaç dakika, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Bursluluk sınavı yarın yapılacak. Sınav giriş belgelerini alan adaylar, şimdi sınava dair diğer detayları sorgulamaya başladı. Sınava yönelik merak edilen soruların başında ise ‘Bursluluk sınavı kaç dakika?’ sorusu geliyor. İşte detaylar…

BURSULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Bursluluk sınavı, MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre 120 dakika yani 2 saat sürecektir. Adaylar eğitim aldıkları kademelere göre 4’er seçenekli toplam 100 soru yöneltilecek. Sorular ise sayısal ve sözel derslerden olacaktır.

Merkezi sistemle aynı anda başlayan sınav tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılması için öğrenciler 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

Bursluluk sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınavın güvenliğinin sağlanması için ilk 10 dakika ve sınav bitiminin son 15 dakikası hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamayacaktır.

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