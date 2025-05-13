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Bursa'nın esnafından örnek davranış! Anne ve oğulun paniği kısa sürdü

13.05.2025 - 09:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bursa'nın esnafından örnek davranış! Anne ve oğulun paniği kısa sürdü

Bursa’nın İznik ilçesinde bir çay bahçesinde yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu. Anne ve oğul, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet altın bulunan çantalarını oturdukları çay bahçesinde unuttu. Çantanın yokluğunu fark ettiklerinde aile büyük bir endişe yaşadı.

Altın dolu çanta sahildeki çay bahçesinin işletmecisi Bekir Uslu tarafından fark edilerek güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Aileyle irtibata geçen Uslu, çantayı eksiksiz şekilde teslim etti.

Çay bahçesi işletmecisi Bekir Uslu " İçi para ve altın dolu bir çanta bulduk. İşletmemizde çantanın sahibine kimlik bilgilerinden ulaşarak biraz telefon trafiği sonucunda aileye ulaştık ve arkadaşımızın oğluna teslim ediyoruz." dedi.

Bursanın esnafından örnek davranış Anne ve oğulun paniği kısa sürdü

Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Bekir Uslu, çantayı sahibine teslim ederek muhtemel bir mağduriyetin önüne geçmiş oldu. Aile ise çantayı eksiksiz şekilde teslim almanın rahatlığıyla işletmeciye teşekkür etti.

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