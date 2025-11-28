Bursa’dan Papa’ya çok özel hediyeler: Coğrafi işaretli ürünler üç ayrı sepette armağan edildi

Haberin Devamı

İLK ZİYARET TÜRKİYE’YE

Mayıs ayında Papa seçilen 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. İlk olarak Başkent Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanan Papa, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde Bursa’ya geldi. Papa 14. Leo, Bursa’nın İznik ilçesinde Birinci İznik Konsili’nin 1700. Yıl Dönümü Anma Törenlerine katılarak burada düzenlenen ayini yönetti.

İZNİK’TE YOĞUN İLGİ

Ayinin ardından İznik’te temaslarda bulunan Papa’ya, şehirde yaşayanlar büyük ilgi gösterdi. 14. Leo, Gemlik ziyareti anısına çeşitli hediyeler de kabul etti. Bu hediyeler arasında üç ayrı sepette Bursa’ya özgü ürünler ve bir minyatür dikkat çekti.

3 SEPETTE BURSA LEZZETLERİ

Papa’ya armağan edilen Zeytin Sepeti’nde, Gemlik ve İznik yöresinden zeytin ve zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Gemlik Zeytini, ⁠yeşil domat zeytin, ⁠yeşil biber dolgulu zeytin, yeşil ızgara zeytin ve ⁠yeşil çizik zeytin yer aldı. Kestane Sepetinde; dünya çapında meşhur olan AB coğrafi işaretli Bursa Kestane Şekeri ile Bursa Kestanesi bulunurken coğrafi işaretli Bursa Gürsu Deveci Armudundan oluşan bir sepet de Papa’ya hediye edildi.

BURSA İPEĞİNDEN MİNYATÜR

Papa 14’üncü Leo’ya Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı, Uludağ'dan aşağıya doğru bir "cennet tasviri" üslubuyla gösteren geleneksel bir minyatür de takdim edildi. Bursa ipeği üzerine yapılan eser, Tarihi İpek Yolu mirasına işaret ediyor. Eserde Bursa’nın en değerli ticari sembolü olan ipek, şehrin kimliğiyle bütünleşiyor. Nusret Çolpan çizimi olan modern minyatür, Yeşil Bursa'nın tarihini ve ipekçilik mirasını sanatla buluşturuyor.

PAPA’YA BURSA SUNUMU

Papa 14. Leo’ya üç ayrı sepette yer alan zeytin, zeytinyağı, kestane ve armut ile ilgili bilgi verilirken ipeğin önemi ve Bursa ile ilgili kısa bir sunum da yapıldı. Verilen bilgileri dikkatle dinleyen Papa, Bursa minyatürüne hayran kalırken hediyeler için Bursa halkına teşekkür etti.

HEPSİ TESCİLLİ ÜRÜN

Bursa, zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin en verimli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Gemlik ve İznik yöresinin domat türü zeytinler iri, dolgun ve etli taneleriyle Bursa’nın gastronomik mirasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Gemlik Zeytini 2023’te, meşhur Bursa kestane şekeri de bu ay Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan ürünler olarak dikkat çekiyor. Gürsu ilçesinin simgesi olan Deveci armudu da kendine özgü aroması ve coğrafi işaretiyle tüketicilerden büyük ilgi görüyor.