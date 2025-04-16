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GündemBursa'dan havalanan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptı! Uçağın arka dikmesi kırıldı
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Bursa'dan havalanan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptı! Uçağın arka dikmesi kırıldı

16.04.2025 - 10:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)

Bursa'dan havalanan eğitim uçağı Bilecik'te zorunlu iniş yaptı! Uçağın arka dikmesi kırıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, öğrenci pilot yara almadan kurtuldu.

Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait A210 tipi Ultra Light uçak, solo öğrenci uçuşu sırasında Bilecik civarındaki Pelitözü mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere göre öğrenci pilot yara almadan kurtuldu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursadan havalanan eğitim uçağı Bilecikte zorunlu iniş yaptı Uçağın arka dikmesi kırıldı

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