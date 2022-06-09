GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı!
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı!
ABONE OL

Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı!

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi, yaralandı.

09.06.2022 - 20:50 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı!

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegölden Alanyurt'a seyir halinde olan Bünyamin Kavçan (34) yönetimindeki 16 GU 948 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünde giden Özge Meşe (27) yönetimindeki 16 KJ 07 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Meşenin kullandığı otomobil de önünde seyir halinde olan Yavuz Güneş (37) yönetimindeki 16 KGB 08 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada araçlarda bulunan Özge Meşe, Kerim Meşe (5), Elif M. (1), Kübra Ongun (16), Sevgül Avcu (58), Şeyma Güneş, Ela Meralioğlu (44) ve Albina Ayvaz (23) yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Survivor Adem Kılıçcı'ya yaralama davasında beraat kararı!
İlgili Haber
Survivor Adem Kılıçcı'ya yaralama davasında beraat kararı!

GÜNCEL HABERLER

ABD Temsilciler Meclisi'nde silah satışına kısıtlama getiren tasarı onaylandı!

ABD Temsilciler Meclisi'nde silah satışına kısıtlama getiren tasarı onaylandı!

Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Yunanca uyarı: Pişmanlığa yol açacak rüyalardan kaçının!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Yunanca uyarı: Pişmanlığa yol açacak rüyalardan kaçının!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD Temsilciler Meclisi'nde silah satışına kısıtlama getiren tasarı onaylandı!

ABD Temsilciler Meclisi'nde silah satışına kısıtlama getiren tasarı onaylandı!

Sıradaki Haber
MSB paylaştı: F-16 uçaklarımız tam merkezden vurdu!

MSB paylaştı: F-16 uçaklarımız tam merkezden vurdu!

Sıradaki Haber
Akaryakıt fiyatı şokunu resmen duyurdular! Benzin, motorin ve LPG...

Akaryakıt fiyatı şokunu resmen duyurdular! Benzin, motorin ve LPG...

Sıradaki Haber
Kıdem ve ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca çalışan için geçerli, bunu yapan işverene kötü haber...

Kıdem ve ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca çalışan için geçerli, bunu yapan işverene kötü haber...

Sıradaki Haber