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Bursa'da 'Temizlik-1' adlı operasyon; 41 şüpheli gözaltında

Bursa'da 500 polisin katıldığı ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik, 'Temizlik-1' adlı operasyonda 4'ü kadın 41 kişi, gözaltına alındı.

09.06.2023 - 10:58 | | DHA
Bursa'da 'Temizlik-1' adlı operasyon; 41 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'gasp', 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından aranan şüphelilere yönelik, 'Temizlik-1' adı verilen operasyon düzenledi. 500 polisin katılımı ile bu sabah belirlenen 46 adrese baskın yapıldı.

Bursada Temizlik-1 adlı operasyon; 41 şüpheli gözaltında

Eş zamanlı baskınlarda 4'ü kadın 41 şüpheli, gözaltına alındı. Koçbaşı ile girilen adreslerde, hırsızlık suçundan kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Öte yandan 'hırsızlık' suçundan aranan şüphelilerin, 2 milyon 500 bin TL'lik hırsızlık yaptığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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