Bursa'da tarihi Zafranlık Camisi'nin ses sistemi çalındı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi 2'nci Bekirdede Sokak'taki Zafranlık Camisi'nde meydana geldi. 1451 yılında yapımı tamamlanan camiye gelen şüpheli, iddiaya göre, öğle namazı vaktinde cemaatle birlikte içeri girdi. Namazın ardından cemaat camiden ayrılırken, şüpheli bir süre daha içeride kaldı.

Caminin ses sisteminde kullanılan amfiyi, bulunduğu dolaptan alan şüpheli camiden uzaklaştı. Olay, ses sistemi ayarlarını düzenlemek için dolabı açan imamın, amfinin yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine camiye polis ekipleri sevk edildi. Camide inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)