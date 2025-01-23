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GündemBursa'da son 30 yılın rekoru kırıldı… Suç oranları yüzde 68 azaldı, 1 yılda 7 bin 248 suçlu yakalandı
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Bursa'da son 30 yılın rekoru kırıldı… Suç oranları yüzde 68 azaldı, 1 yılda 7 bin 248 suçlu yakalandı

23.01.2025 - 11:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bursa'da son 30 yılın rekoru kırıldı… Suç oranları yüzde 68 azaldı, 1 yılda 7 bin 248 suçlu yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların ‘huzur' ve can güvenliği için yaptığı sıkı çalışmalar sonrası, 3.5 milyonu aşan Bursa'da son 30 yılın rekorunu kırdı. Hırsızlık oranlarının yüzde 68 düştüğü kentte bir haftada sadece 5 hırsızlık olayı yaşanırken, şüpheliler de yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, ilçe ve kent merkezinde rekor uygulama ve operasyonlar düzenledi. 2024-25 yılında sıkı çalışmaları sürdüren Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, mala şahsa karşı işlenen suçlarda bir yılda 7 bin 248 aranan şüpheliyi yakalamayı başardı.

Yapılan denetimler ve bilgilendirme faaliyetleriyle sahada kolları sıvayan İl Emniyet Müdürlüğü, 3.5 milyon nüfuslu kentte son 30 yılın rekorunu kırdı.

Bursada son 30 yılın rekoru kırıldı… Suç oranları yüzde 68 azaldı, 1 yılda 7 bin 248 suçlu yakalandı

Artan nüfusa rağmen evden hırsızlık yüzde 68, otodan hırsızlık yüzde 85, motosiklet hırsızlığı yüzde 85 oranında düştü.
Kent merkezi ve ilçeler olmak üzere, son 1 haftada evden sadece 5 hırsızlık olayı meydana gelirken, yapılan çalışmalar sonrası da hırsızlığa karışan şüpheliler yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin ‘huzur' ve güven ortamını sağlamak için durmadan çalışacaklarını belirtti.

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