Bursa'da sınıf başkanı olan öğrenci sözünü tuttu, Bakan Tekin'i okula getirmeyi başardı

Bir dizi program için Bursa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kentteki ilk durağı, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’ndeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu oldu. Arkadaşlarına, başkanlık seçimlerini kazanırsa Milli Eğitim Bakanını okula getireceği sözünü veren 4-B sınıfı öğrencisi Beril Küçükkaya’yı ziyaret eden Bakan Tekin, öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı. Seçim vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Beril de karşısında Bakan Tekin’i görünce, mutluluğunu gizleyemedi.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

“Biri dedi ki, okul temsilcisi seçilirse Bakan gelecek okula. Kim dedi” diye soran Bakan Tekin’e, Beril Küçükkaya heyecanla ‘Ben’ diye yanıt verdi. Bakan Tekin, “Sen neyine güvendin de böyle bir şey söyledin. Kimi getirecektin. Biz de duyduk çocuğumuzu mutlu edelim dedik” diye konuştu.

Beril Küçükkaya da “Arkadaşlarımıza söz verdiğim gibi Sayın Bakanımızı getirdim” derken, Bakan Yusuf Tekin de sınıftakilere, “Siz Beril’i seçtiniz mi? Yani inandınız beni getireceğine” dedi. Tekin, Küçükkaya’yı “Helal olsun sana. O kadar sözüne güvenilen birisin” diyerek tebrik etti.