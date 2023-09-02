Bursa'da orman yangını çıktı

Mudanya ilçesinin kırsal Göynüklü Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Çalışmalar 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan destek veriyor.

VALİ DEMİRTAŞ: YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN CİDDİ MÜCADELE EDİYORUZ

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Alevlere 6 uçak ve 4 helikopterle havadan da müdahale edildiğini söyleyen Demirtaş, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tabii şiddetli bir rüzgar var. Hakikaten çalışmalarımızı kısıtlıyor. Şu an arkadaşlarımız çok ciddi şekilde mücadele ediyor. Vatandaşlarımız da çok ciddi anlamda yardım ediyor. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına almaya çalışıyoruz. 6 tane uçağımız var, 4 tane helikopterimiz var. Gelecek olan helikopterlerimiz de var. İnşallah en kısa süre içerisinde kontrol altına almak istiyoruz. Amacımız şu an alevlerin özellikle yerleşim alanlarına yaklaşmasını istemiyoruz. Şu an mücadelemiz bu. Yerleşim alanına pek uzak değil alevler ama önünü kesmeye çalışıyoruz" dedi.