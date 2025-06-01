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GündemBursa'da Kurban bayramı öncesi denetimler sıkılaştı! Etiketler tek tek kontrol edildi
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Bursa'da Kurban bayramı öncesi denetimler sıkılaştı! Etiketler tek tek kontrol edildi

01.06.2025 - 16:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bursa'da Kurban bayramı öncesi denetimler sıkılaştı! Etiketler tek tek kontrol edildi

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dinlenme tesisleri, turistik alanlar, marketler ve bayrama yönelik alışverişlerin yapıldığı pazar alanlarında denetim yaptı.

Kapalı Çarşı, Tuz Pazarı gibi alanlarda dün incelemelerde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bugün de Bursa-İzmir kara yolundaki bir dinlenme tesisinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler yaptığı denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını ve raf fiyatı ile kasa fiyatının uyumunu inceledi.

Dinlenme tesisinin kafe bölümünde fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulup konulmadığını kontrol eden ekipler, market bölümündeki bazı ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatını karşılaştırdı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

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