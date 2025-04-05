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Bursa'da korkunç yangın! 2 kardeş hayatını kaybetti

05.04.2025 - 08:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YENİŞEHİR (Bursa) (DHA)

Bursa'da korkunç yangın! 2 kardeş hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile ağabeyi 4 yaşındaki Efe yaşamını yitirdi, diğer kardeşleri Enes Durmuş yaralandı.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Burak ve Eylem Durmuş çiftinin çocukları Sevginur ile Efe Durmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin diğer çocukları Enes Durmuş’un ise yaralandığı tespit edildi. Enes Durmuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocukların cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan çocuklarının anne- babasının olay sırasında evde olup olmadıkları henüz öğrenilemezken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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